La agencia de turismo Travelgenio despidió empleados uruguayos sin “indemnización”

Judiciales

La filial de la agencia de viajes online Travelgenio en Uruguay, que tiene sede en España, entró en concurso de acreedores en mayo de 2023, luego de la quiebra del grupo turístico holandés Otravo en diciembre de 2022. El medio especializado en turismo Hosteltur asegura que los empleados fueron despedidos sin “haber percibido la indemnización por despido” y “sin tener información precisa de la situación”.

Travelgenio entró en concurso de acreedores de manera simultánea con la agencia de viajes online española OTA, con quien comparte el mismo administrador concursal: Moore Restructuring and Insolvency Management SLP.

En diciembre de 2022, el CEO de Travelgenio, Joost Schuring, informó a los empleados uruguayos —por correo electrónico— que, en ese momento, la empresa cesaba sus operaciones. En enero de 2023, fueron transferidos al Seguro de Paro en BPS por “inactividad”, que les protegía hasta el 28 de abril, fecha en la que afirman que fueron desvinculados de la empresa, consigna el medio español.

Sin embargo, los empleados aseguran a Hosteltur que “aún no han vuelto a tener noticias”, a pesar de contactarse con los responsables de Travelgenio. “Durante esos meses no obtuvimos información de la situación de la compañía, tampoco una pronunciación por parte de la directiva. Se les escribió un e-mail de forma respetuosa y cordial, solicitando saber en qué estado se encontraba todo, pero no recibimos respuesta”, dijo una exempleada.

“Hoy, ya habiendo pasado los plazos legales para que nos paguen por el despido, no lo hicieron, ni siquiera informaron los montos que corresponde a cada exempleado”, agregó.

La exfuncionaria sostuvo que “tanto la directiva como el estudio de abogados Ferrere [empresa que representa a la empresa] no se han pronunciado, dejando a 82 familias sin trabajo, sin respuestas ni soluciones”.