La Vienesa cerrará cinco sucursales en Montevideo: trabajadores irán a seguro de paro

Alejandro Aguerre, propietario de La Vienesa, cadena de panaderías que atraviesa un delicado momento económico, anunció en la mesa tripartita que cerrará cinco de sus sucursales, informó El País y confirmó Montevideo Portal. El acta marca que dejarán de estar operativas las sucursales de COFAS, Buceo, Pocitos, Ejido y Cordón, y se mantendrán abiertas las de Parque Rodó, Brito del Pino y casa central (fábrica).

En tal sentido, el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría, sostuvo en declaraciones a Montevideo Portal que “el lunes se va a aterrizar el plan de la reestructura”. Además, remarcó que allí Aguerre “deberá decir cómo va a pagar el mes de mayo y cómo va a pagar el aguinaldo”.

Por otro lado, señaló que se deberá “finiquitar quiénes se van a quedar trabajando y quiénes van a ir al seguro”, y sostuvo que “después van a rotar”. “Durante estos tres meses vamos a hacer un seguimiento en la negociación tripartita y además vamos a poner a alguien que controle los ingresos de la caja”. Además, sostuvo que el acuerdo incluye que el 70% de lo que se recaude vaya para pagar sueldos.

Por otro lado, señaló que Aguerre “había dicho que debía US$ 400.000 y terminó siendo que se debía US$ 900.000”. “Había sucursales [a las] que se les cortaba el agua, se les cortaba la luz, no tenían materia prima”, cuestionó.