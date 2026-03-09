Policiales

La Unión: hombre que circulaba en bicicleta murió apuñalado

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga el asesinato de un hombre perpetrado durante la pasada noche en el barrio de la Unión.

Según informara el noticiero Telenoche, el hecho ocurrió en las calles Azara y Menorca.

Por allí circulaba la víctima junto a una mujer cuando, en circunstancias por establecer, mantuvo un altercado con otro sujeto, quien le asestó una puñalada que resultó mortal.

El agresor huyó tras cometer el homicidio y, de acuerdo con el citado informe, sería residente de la zona.

Policía Científica trabajó en la escena y las autoridades recaban información con el fin de localizar al criminal.