La Udelar abrió las inscripciones para este 2026: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

La Universidad de la República (Udelar) abrió el período común de inscripciones para el primer semestre del 2026: será del 4 al 24 de febrero. Para quienes tengan consultas o requieran apoyo en el proceso, el centro de estudios informó que dispone de servicios y espacios de atención tanto en Montevideo como en sedes de todo el país.

Toda la información sobre el proceso, el calendario completo y recursos sobre apoyos y becas está disponible en el portal de Ingresos 2026.

La inscripción se realiza exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma de Bedelías. Para ello, es obligatorio contar con una identidad digital de TuID de Antel o de Gub.uy. Ambos son gratuitos y deben ser activados de forma presencial en locales habilitados.

La Udelar dispone de un Servicio de Atención accesible a través de la web o por los teléfonos 2400 1918 y 2408 2566 de lunes a viernes de 09:00 a 17:00.

Además, se cuenta con un espacio virtual de consulta, disponible los martes y jueves de febrero, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 en este link de Zoom. A través de esta modalidad, estudiantes tutores y docentes brindarán apoyo personalizado para responder dudas y guiar a los aspirantes durante todo el proceso de inscripción.

También están disponibles espacios de consulta presencial, tanto en el edificio central de la Udelar en Av. 18 de Julio 1824, Montevideo, como en diversas sedes regionales, según se detalla aquí.