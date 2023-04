La Sin Rival envió a todos sus empleados a seguro de paro y cierra su producción

Locales

La panificadora La Sin Rival envió a la totalidad de sus empleados al seguro de paro, luego de que no pagara los salarios de los últimos 17 funcionarios que se mantenían trabajando en la fábrica, que ahora cierra su producción, según informó El Observador y confirmó a Montevideo Portal Luis Echevarría, presidente de la Mesa Coordinadora del Pan.

“Hoy hubo consejo de salario a las 11 de la mañana y, en definitiva, si bien no cerró [la empresa], sí está al borde. El 30 de marzo, nosotros tuvimos un último consejo de salario, en donde allí se quedó que se trabajase con una dotación mínima de empleados, porque obviamente la empresa no estaba funcionando bien con 63 o 64 trabajadores que tenía en la plantilla. Estaba superpoblada y había poca producción en función de la cantidad de trabajadores que tenía, y eso hacía que el costo salarial fuera demasiado. Entonces, se acordó que el 80% de los trabajadores fueran al seguro”, contó Echevarría.

“Quedó una dotación de 15 o 17 compañeros. Allí se acuerda, en ese consejo, que al día 10 [de abril] los que estaban trabajando deberían cobrar los haberes correspondientes. El resultado de esto es que no cobraron, ni el 10 ni el 11 ni el 12, ni incluso hoy 14. Hoy, en el consejo de salario, cuando se le pregunta a la señora Mónica Calvar, que es la dueña de la panificadora, si estaba en condiciones de pagar, dijo que no”, continuó.

El dirigente sindical dijo que, ante la respuesta de la empresaria, se acordó que todos los trabajadores pasaran al seguro de paro y que “queda la situación de la empresa en stand by”.

“El martes 18 hay una reunión con el Banco República [BROU], que se hizo la gestión e intervino el Ministerio de Trabajo [MTSS], a través de la Dirección Nacional de Trabajo [Dinatra], y van a tener una reunión en el sector comercial, analizando los papeles que va a mandar la empresa para ver si es viable o no un préstamo”, apuntó Echevarría.

“Si el préstamo es viable, ahi se llama a una [reunión] tripartita urgente en el MTSS y se va a ver cómo nuevamente abre la empresa. Porque obviamente que no era solo una cuestión de que no le pagaba a los trabajadores, había una mala administración”, agregó.

“Está bien, no le pagaba a los trabajadores; pero tampoco había materia prima. Un día no había harina, otro día no había azúcar y otro no había huevos. Al punto tal, que estos últimos días no tenía harina, y ella también es dueña de la fabrica de pasta La Sin Rival, y había llevado harina pastera hacia la panificadora, y obviamente los productos empezaron a quedar mal y empezaron a caer devoluciones; perdió dos clientes más”, comentó el sindicalista.