La Policía busca a una mujer desaparecida desde mediados de febrero en Maldonado

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El Ministerio del Interior solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de María de los Ángeles González Colinet, una mujer de 29 años que se encuentra ausente desde mediados de febrero en el departamento de Maldonado.

De acuerdo a la información brindada por la cartera, la mujer fue vista por última vez en el barrio Maldonado Nuevo, sin que hasta el momento se haya podido establecer su ubicación. El caso se encuentra bajo seguimiento de las autoridades, que continúan con las tareas de búsqueda.

Desde el Ministerio del Interior se insta a cualquier persona que pueda aportar datos a comunicarse a través de la línea 911, disponible las 24 horas, o al teléfono 2030 4638 correspondiente al área de Personas Ausentes. También se puede concurrir a la seccional policial más cercana o enviar información al correo [email protected].

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