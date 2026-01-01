La Policía alcanzó “cifras históricas” en la lucha contra el narcotráfico en 2025

Montevideo Portal
La Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional presentó el pasado miércoles un balance de su trabajo durante 2025 y destacó cifras alcanzadas en la lucha contra el narcotráfico.
Según el informe, la institución logró la imputación de 892 personas por delitos de estafas, cibercrimen, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. Además, se realizaron más de 1.100 allanamientos, donde lograron la incautación de 176 armas de fuego, más de $ 6 millones y USD 365.000 en efectivo, así como embargos de bienes muebles e inmuebles por un total de USD 251,5 millones. En el combate al narcotráfico, la Policía alcanzó “cifras históricas” al incautar casi 4.500 kilos de drogas y desbaratar el primer laboratorio de elaboración de hachís detectado en el país.
Además, destacaron los resultados alcanzados por las autoridades contra el crimen organizado y en la cooperación internacional. En operativos contra la trata y el tráfico de personas, —según explicaron— se rescataron más de 100 víctimas de explotación sexual y laboral. A su vez, en el país fueron detenidas 26 personas con notificación roja de Interpol y se concretaron 43 extradiciones. La Policía informó que participó en más de 100 operaciones contra el crimen organizado, lo que permitió desarticular agrupaciones criminales y lograr la imputación de más de 600 personas.
