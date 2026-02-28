Policiales

La Paloma: lancha se dio vuelta, uno de los ocupantes sufrió un paro y debió ser reanimado

Montevideo Portal

Una lancha deportiva con tres tripulantes a bordo se dio vuelta este sábado por la tarde en aguas cercanas a la escollera de La Paloma, en el departamento de Rocha. El hecho ocurrió sobre las 14:40 y motivó un fuerte operativo de asistencia por parte de la Prefectura.

Según informó la propia Prefectura Nacional Naval en un comunicado, el incidente involucró a la embarcación deportiva llamada “Nacha”, que navegaba entre la escollera y la zona de bajos cuando, por causas que se investigan, terminó volcada. En la lancha viajaban tres personas, todas mayores de edad.

Tras la comunicación, se desplegó el traslado de una lancha de la Prefectura y un móvil terrestre. Dos de los tripulantes fueron rescatados del agua y embarcados en la unidad naval, regresando posteriormente a puerto en buen estado sanitario.

El tercer ocupante, un hombre de 70 años, logró salir del agua por la escollera con la ayuda de dos funcionarios. Sin embargo, se desvaneció al salir del agua y debió ser trasladado de urgencia al centro asistencial Comero La Paloma. Allí fue reanimado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y posteriormente se dispuso su traslado a la ciudad de Rocha, donde permanece en observación médica.

