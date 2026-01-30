Policiales

La Paloma: investigan como “dudosa” muerte de mujer en una pequeña piscina

La Jefatura de Policía de Rocha investiga el deceso de una mujer de 66 años que fue encontrada muerta ayer en su casa en el balneario La Paloma.

Según consignara el noticiero Subrayado, el cuerpo estaba en una piscina de 6 x 3 metros, en el terreno de la finca.

De momento, el único testigo es un paseador de perros que diariamente pasa por el lugar a recoger a la mascota de la casa. El hombre dijo que a las 16:30 pasó por el lugar y que la mujer estaba perfectamente bien. También aseguró que en ese momento la piscina estaba completamente tapada.

Cuando regresó, una hora más tarde, la mujer estaba exánime dentro del agua, y la cubierta de la pileta estaba retirada hasta la mitad.

Ante la situación, solicitó ayuda a un guardavida, quien retiró a la mujer del agua e intentó reanimarla. Posteriormente, una ambulancia arribó al lugar y personal médico constató el fallecimiento.

De momento el caso está caratulado como muerte dudosa.