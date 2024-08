La ONU lanza el índice de vulnerabilidad multidimensional para complementar el PIB

Economía

La Asamblea General de la ONU lanzó oficialmente este martes el “índice de vulnerabilidad multidimensional” (MVI, por sus siglas en inglés), un indicador que reclamaban los pequeños estados insulares afectados por el cambio climático como complemento al PIB para medir el desarrollo y acceder a financiación internacional.

Desde los años 1990, muchos Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) que no son lo bastante pobres en términos de PIB per cápita para acceder a la asistencia preferente de los bancos multilaterales, piden otras herramientas de medida que tuvieran en cuenta su vulnerabilidad particular a los eventos externos, en particular al impacto del calentamiento global. Tras años de negociaciones internacionales, la Asamblea General finalmente adoptó por consenso la resolución que pone el índice en marcha, y encargó a la ONU y a un comité de expertos independientes actualizarlo.

Basado en las conclusiones de un grupo de alto nivel de la ONU, el índice incorpora indicadores relacionados con las vulnerabilidades estructurales y la falta de resiliencia económica, ambiental y social de un Estado.

Entre ellos, destacan su dependencia de las importaciones, la exposición a eventos climáticos extremos y las pandemias, el impacto de la violencia regional, los refugiados, la presión demográfica, los recursos hídricos y tierras cultivables o la mortalidad infantil.

Aunque inicialmente fue propuesto por los PEID, el MVI “pretende tener en cuenta las vulnerabilidades exógenas y de la falta de resiliencia ante choques exógenos de todos los países en desarrollo, con el fin de garantizar la credibilidad y la comparabilidad”, precisa la resolución.

También señala que el índice es “voluntario” pero insta a los diferentes organismos de la ONU, los socios de desarrollo y los bancos multilaterales a que “contemplen” su utilización en complemento de las políticas existentes.

La Alianza de Pequeños Estados Insulares (Aosis) celebró en un comunicado su aprobación como un “monumental paso adelante”.

“Aosis no ve el mundo color de rosa. Sabemos que el MVI no hará desaparecer el sistema actual”, comentó el embajador de Samoa ante la ONU, Fatumanava-o-Upolu III Dr Pa’olelei Luteru, actual presidente de la Alianza.

Pero representa “un nuevo enfoque que nos beneficia a todos”, estimó, antes de pedir que los diferentes actores empiecen a utilizarlo “inmediatamente”.

“Esperamos que el MVI se despliegue en condiciones reales y que, a través de su rodaje y eventual perfeccionamiento, abra una nueva forma de pensar y actuar en términos de desarrollo”, insistió el embajador.

AFP