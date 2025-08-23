Locales

La Noche de la Nostalgia será “muy fría” y el 25 de agosto estará para el “asadito”

El 24 de agosto, en la previa al feriado y la Noche de la Nostalgia, estará sin lluvias aunque frío.

José Serra explicó a Montevideo Portal que a partir del este sábado ingresará un “nuevo sistema de alta presión” en “todo el territorio nacional”, por lo que durante esa jornada “no tendremos lluvias en el país”. Durante el domingo 24, el día estará “soleado, sin lluvias y con temperaturas de 14-15 grados la máxima y 5-6 grados las mínimas”. Por tanto, el meteorólogo invitó a “no desabrigarse” en la Noche de la Nostalgia.

En tanto, el lunes 25 de agosto, feriado por la Declaratoria de la Independencia, tendrá una máxima de “14 grados y una mínima de 2 a 3 grados”.

Por su parte, Nubel Cisneros dijo a Montevideo Portal que en la noche del 24 de agosto será “muy fría”, con temperaturas que rondarán en “cero y menos dos grados”, aunque afirmó que el fin de semana “vamos a tener jornadas muy soleadas”.

“El 24 no hay ningún problema. Lleven abrigo, eso sí”, aseguró días atrás Guillermo Ramis en Informativo Sarandí. Además, adelantó que “el 25 va a estar soleado para el asadito”.

