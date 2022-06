La Máquina del Misterio de Scooby-Doo se puede rentar en Airbnb

En 2002 se estrenó en cines Scooby-Doo, la adaptación del clásico dibujo animado de la mano del director James Gunn. Ahora, en su vigésimo aniversario, Matthew Lillard, quien interpretó a Shaggy en la película, hospedará la mítica Máquina del Misterio en Airbnb.

Los turistas que deseen reservar en la camioneta que los jóvenes y el perro parlante usaban en sus aventuras podrán hacerlo a partir del próximo 16 de junio. El destino está disponible en Malibú, California, y según informó Lillard en la plataforma de alojamiento solo estará disponible para tres hospedajes, los días 24, 25 y 26 de junio. El precio por noche es de 795 pesos uruguayos.

“¡Zoinks! Han pasado 20 años desde que interpreté a Shaggy en la primera película de carne y hueso de Scooby-Doo de Warner Bros., pero su espíritu ha estado conmigo desde entonces. Para celebrarlo, traigo un recuerdo de 2002 con una estadía totalmente maravillosa en la querida Mystery Machine de la pandilla, monstruos no incluidos”, publicó Lillard en Airbnb.

Asimismo, la estadía incluye: un saludo virtual de parte del actor, quien incluso puede llegar a compartir algunos de sus recuerdos favoritos con “los niños entrometidos”; diversos recuerdos de la época, para sumergirse en la cultura de principios de los 2000; una selección con todas las comidas favoritas de Shaggy y Scooby, como perritos calientes y hamburguesas de berenjena; juegos de misterio “en abundancia”, y una noche de películas de Scooby-Doo, con pop y “todas las scoobygalletas que tu corazón pueda desear”.

De acuerdo con la información de Airbnb, la Máquina del Misterio puede alojar a dos huéspedes, tiene una habitación, una cama, “medio baño”, vista a la montaña y al mar y wifi, entre otros servicios.

zoinks! can you believe it’s been 20 years since we’ve been blessed with the legendary live action scooby-doo film?



to celebrate this historic occasion, @matthewlillard is hosting the mystery machine on airbnb. bookings open on june 16 at 1pm ET: https://t.co/m6E5GQCDhG pic.twitter.com/03ZFU5Yn1e