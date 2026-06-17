La Luna y Venus protagonizarán un evento único que se verá desde Uruguay: qué recomiendan
El llamativo fenómeno, en el que ambos cuerpos se aparecerán muy próximos en el cielo, se podrá observar desde el departamento de Salto.
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17.06.2026 21:11
Montevideo Portal
La Luna y Venus protagonizarán un llamativo fenómeno que podrá observarse desde Uruguay. En el departamento de Salto, ambos cuerpos aparecerán muy próximos en el cielo, informó la Estación BCP a través de su cuenta de X.
Además, en el norte de América podrá verse un ocultamiento, es decir, Venus pasará por detrás de la Luna y quedará eclipsado durante algunos minutos.
Esto se podrá ver en cuatro países de América, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Venezuela, aunque desde Salto se podrá apreciar también.
La NASA advirtió que quienes deseen observar la ocultación deben evitar apuntar binoculares, telescopios o cámaras hacia zonas cercanas al Sol sin la protección adecuada, ya que hacerlo puede provocar lesiones oculares graves. El organismo explicó que, al intentar localizar a Venus durante el día, existe el riesgo de dirigir accidentalmente los instrumentos hacia el Sol, por lo que recomendó extremar las precauciones y utilizar únicamente equipos con filtros de seguridad solar.
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