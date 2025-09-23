Política

La Libertad Avanza busca “traer el modelo y la lógica de pensamiento de Bukele a Uruguay”

La Corte Electoral aprobó la creación del partido político La Libertad Avanza (LLA) en Uruguay, homónimo al del presidente argentino Javier Milei, luego de que se alcanzaron las firmas.

En conversación con Montevideo Portal, Nicolás Quintana, líder de la agrupación, señaló estar “contento de haber terminado un proceso que inició con mucho amor y mucha dedicación. Fue un fogueo rápido de lo que implica la política”.

En tal sentido, el libertario anunció que se encuentran “preparando una sorpresa importante que vamos a anunciar este sábado 27”, que contará con “la venida de alguien importante del exterior”.

Por otro lado, Quintana apuntó, de cara a las próximas elecciones, a robustecer el partido: “Tenemos unos cuantos años para trabajar en forjar una estructura sólida del partido con militancia, con presencia en los 19 departamentos, con bases fuertes que nos permitan no solamente apelar al voto de opinión, sino también armar las estructuras políticas propias del Uruguay”.

Para esto, apuesta a realizar “una sede central a la altura de La Libertad Avanza, que nos permita hacer base ahí y comenzar a construir esa estructura que es necesaria”.

Si bien la experiencia en Argentina fue fructífera, desde Uruguay se apunta a “un plan absolutamente diferente, alternativo, que va a romper con la dinámica de la inseguridad en Uruguay y que se va a basar en la experiencia que estamos adquiriendo en conversación con la gente amiga de El Salvador”. En esta línea, Quintana afirmó buscar “traer el modelo y la lógica de pensamiento de Bukele al Uruguay, así como también traer soluciones para el problema de las cárceles a partir de las ciudades carpas, en un modelo muy similar al que aplicó el sheriff Joe Arpaio en Estados Unidos”.

“Vamos a tomar lo que sirve del mundo y lo vamos a aplicar al Uruguay con las reglas del país”, acotó.

A diferencia de la situación económica de Argentina, desde LLA Uruguay buscan apuntar “a cambiar esa inercia de pobreza y poner al país en el camino del desarrollo y del primer mundo”. “Tenemos que bajar el gasto público porque esa es la única forma que tenemos de realizar las reformas que realmente importan, que son la baja de impuestos”, sostuvo.

Sobre esto, reflejó que “el dinero tiene que estar en las manos de quien lo produce y creemos que eso genera la eliminación de la pobreza”.

Apuntando al público que busca el partido, Quintana remarcó tener “un plan completamente distinto al del Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado”. “Que la gente entienda que en las próximas elecciones hay una dicotomía y es muy clara: están los que van a aumentar el Estado, los impuestos, el gasto y los privilegios de los políticos, y estamos los que rompemos con eso”, agregó. “Somos los únicos que queremos cambiar algo”, sentenció.

