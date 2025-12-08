Judiciales

La Justicia imputó a la mujer que atropelló a varias personas en la zona del Antel Arena

Montevideo Portal

En una audiencia celebrada este lunes, la Justicia imputó a la mujer de 28 años que causó un atropello múltiple en la zona del Antel Arena (Montevideo) en setiembre de este año.

En ese momento, varias personas salían de ver el recital de la banda La Konga, cuando la conductora apareció en una Fiat Fiorino. Tras la espirometría posterior, se supo que manejaba con 0,34 gramos de alcohol en sangre.

Según supo Montevideo Portal, este lunes las autoridades formalizaron una investigación por cuatro delitos de lesiones graves y otro de omisión de asistencia. En todos los casos, los ilícitos imputados son reiteración real.

Al mismo tiempo, como medida cautelar, la conductora deberá estar en prisión domiciliaria nocturna hasta el próximo 8 de abril mientras el Ministerio Público avanza con la investigación.

Una de las personas atropelladas fue la que se llevó la peor parte y resultó con quebradura de omoplato de ambos lados, además de la tibia y el peroné.

El abogado Jorge Barrera, defensor de una de las víctimas, indicó que es un “proceso que recién comienza” donde a la “presencia de alcohol” se le suma que la imputada ya había sido sancionada con el retiro de la libreta de conducir en otra oportunidad.

“A partir de ahora el conflicto social se resuelve con una salida extraprocesal que puede ser acuerdo abreviado o reparatorio. Por el contrario, el juicio oral y público”, añadió en diálogo con Montevideo Portal.

Barrera destacó “la eficiente labor, no solamente temporal sino conceptual de la fiscal Patricia Rodríguez, quien desde el momento del siniestro ha recabado profusa evidencia que sustentó la imputación del día de hoy”.

Montevideo Portal