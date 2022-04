La Intendencia de Montevideo inauguró la 95.ª edición de la Semana Criolla

Locales

Montevideo Portal

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse, junto al equipo de gobierno departamental, dio la bienvenida a una nueva edición de la Semana Criolla, este año dentro y fuera de la Rural del Prado. La ceremonia inaugural se realizó en el ruedo de la Rural en horas del mediodía.

“Montevideo quiere darles la bienvenida a paisanas, paisanos y a todo el público presente. Es una enorme alegría esta Semana Criolla, organizar un evento en donde toda la gente que está de visita en Montevideo tenga un paseo lo más hermoso posible para toda la familia, centrado en las personas y donde se cuida el ambiente”, dijo Cosse en rueda de prensa.

Cosse se refirió además al trabajo de los funcionarios de la comuna “que hace bastante que están trabajando en este hermoso lugar, para convertirlo en la mejor bienvenida”.

En cuanto a las propuestas, resaltó el espacio para niñas y niños, el policlínico móvil, la cocina móvil del programa Cocina Uruguay y la exposición y los espacios de comercialización de emprendimientos, que se suman a las actividades tradicionales en el ruedo.

Por su parte, la intendenta informó que el primer día de la Criolla tuvo un récord de concurrencia respecto de pasadas ediciones.

“Lo que buscamos es generar la mejor bienvenida y el mejor diálogo entre la ciudad y el interior del país, entre uruguayas y uruguayos, con este paseo con entradas accesibles”, sostuvo.

Cosse también fue consultada acerca del tema de las jineteadas, y aseguró que tuvo diálogo con organizaciones animalistas.

“Los corrales ya no son más de madera (para que no se lastimen) y no tienen aristas, son como redondeados. Hemos estado hablando con ellos, los hemos invitado a que sean veedores, hemos contratado tres veterinarios que están atentos. Hemos tratado de tener todos los cuidados y los invitamos a ellos a que nos avisen y ayuden a cuidar que estos animales sean muy bien tratados y cuidados”, explicó.

Las entradas generales pueden adquirirse en locales de Abitab de todo el país o en boleterías del predio a un precio único de $220. Es importante recordar que niños menores de 12 años tienen entrada gratuita.

Montevideo Portal