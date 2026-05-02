La Intendencia de Canelones retiró un mono de una vivienda tras la denuncia de una familia

Montevideo Portal

La Intendencia de Canelones retiró un mono de la especie hamadryas que se encontraba en una vivienda del departamento, luego de una denuncia que alertó a las autoridades. El animal fue entregado de forma voluntaria por la familia y será trasladado a un refugio con el objetivo de preservar su bienestar y garantizar condiciones adecuadas para su cuidado.

Según explicó la responsable del Área de Bienestar Animal de la comuna canaria, Eugenia Perdomo, al animal “se le hizo un análisis de tuberculina que dio negativo”, lo cual habilitó a que sea trasladado.

El destino del animal será el refugio Animales Sin Hogar, donde ya hay otros ejemplares de la misma especie. Juan Echavarría, responsable del hogar, señaló que, pese a ello, no convivirá con los demás, debido a que “pueden ser agresivos entre ellos”. Además, agregó que el mono permanecerá en cuarentena en un espacio reducido antes de ser ubicado en un recinto más amplio.

Por su parte, la prosecretaria general de la Intendencia de Canelones, Sandra Saffores, advirtió: “Son animales que aparentemente son muy dóciles, pero pueden ser agresivos y peligrosos”.

Además, recordó que quienes deseen entregar animales exóticos pueden comunicarse con el Área de Bienestar Animal de la intendencia, o realizar la denuncia ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).