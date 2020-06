La IM pidió reunirse con Arbeleche "por el cumplimiento" del Fondo Metropolitano

Política

La Intendencia de Montevideo (IM) pidió una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, la Cámara de Construcción del Uruguay y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) para manifestar la preocupación de la comuna por el posible incumplimiento del Fondo de Infraestructura Metropolitana, un fideicomiso de administración de un crédito aportado por el Banco de Desarrollo (CAF) con el aporte del gobierno nacional.

El Fondo de Infraestructura Metropolitano comprende millones de dólares para la concreción de diversas obras en Montevideo y Canelones. El director del área de Movilidad de la IM, Pablo Inthamoussu, escribió en su cuenta de Twitter que la comuna espera "aunar voluntades políticas" para sostener el pago del fondo y que con ello se permita culminar el programa de obras viales ya comprometidas.

Según explicó el jerarca, hay obras ya proyectadas y algunas incluso ya licitadas. Para ello el Banco de Desarrollo se comprometió a aportar 25 millones de dólares que se generarían si el gobierno nacional pone cuatro millones.

"La decisión de no realizar el desembolso y completar las contrapartidas previstas sería doblemente perniciosa, dado que el organismo financiador no completaría su 80% del aporte crediticio", señaló Inthamoussu y afirmó que esto podría ser perjudicial para el empleo, principalmente en el área de la construcción.

El sábado pasado, en entrevista con Montevideo Portal, el exintendente de Canelones y candidato a la reelección Yamandú Orsi (Frente Amplio), también manifestó su preocupación por este tema.

"Me preocupa algo que se dejó a entrever en estos días desde la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), que es la posibilidad de que se le quiten recursos a Montevideo y Canelones. Algo que pensé que era un rumor hoy es una posibilidad muy cierta, espero se reconsidere y no se termine de plasmar. En algún momento, cuando se pudo constatar que la distribución de los recursos generaba cierta injusticia, o no era del todo correcto hacerlo de la forma que se hacía, fundamentalmente perjudicaba a Montevideo y Canelones, en aras de no quitarle recursos a otros se puso una partida extraordinaria que es el famoso Fondo Metropolitano. Esa es una forma de equilibrar sin embromar al otro. Ahora parece que se plantearía sacar eso e invita a lecturas sesgadas, cosa que no es conveniente en un país que viene de una elección nacional tan dura. Todos tuvimos la atención puesta en la LUC y está bien, pero me preocupa cómo se va a encarar el presupuesto y si se mantienen los criterios. Si se mantienen, creo, arrancamos bien, pero si se afecta a algunos gobiernos arrancamos mal", expresó.

