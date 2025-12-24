Locales

La IM implementará pictogramas en cruces de cebras para beneficiar a personas autistas

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) implementará el uso de pictogramas en la vía pública “como recurso para favorecer una comprensión clara y ordenada del cruce peatonal”.

Esta medida se implementará en los cruces de cebras, según comunicó la comuna en su sitio web. Así, enfatizó en que resulta “especialmente importante para personas dentro del espectro autista”.

“La propuesta se basa en un sistema aumentativo y alternativo de comunicación que utiliza pictogramas para transmitir información de manera visual, directa y accesible”, expresa el ejecutivo departamental.

La secuencia está compuesta por cuatro señalizaciones: “Para”, “Mira”, “Auto parado” y “Cruza”, que organizan el cruce “en pasos simples y comprensibles”.

Estos pictogramas combinan imágenes y palabras que guían a la persona paso a paso para “detenerse, observar hacia ambos lados, reconocer que los vehículos están detenidos y avanzar con seguridad”, señala la IM. De esta manera, la secuencia “propone una lógica clara que facilita la anticipación y reduce la incertidumbre en el espacio público”.

El diseño utiliza color azul —“propio de la señalización informativa”— aplicado sobre las líneas blancas de las cebras. Este color “ofrece un contraste visual favorable, mejora la legibilidad y contribuye a que la señalización sea fácilmente reconocible por una amplia diversidad de personas, promoviendo así una movilidad más accesible e inclusiva para todos”, destacó la Intendencia.

Fueron seleccionados seis cruces peatonales, todos al lado de escuelas, para realizar una prueba piloto de esta iniciativa.

Las cebras donde se podrá ver la secuencia de pictogramas son:

• Luis Alberto de Herrera y Carabela (Escuela Nº 68)

• Veracierto y Garcilaso de la Vega (escuelas Nº 160 y 192)

• Maldonado y Florida (Escuela Nº 131)

• Berinduague y José Castro (Jardín de Infantes Nº 370)

• Emilio Romero y José Castro (Escuela Nº 170)

• Alberdi casi Bolivia (Escuela Nº 130)

Montevideo Portal