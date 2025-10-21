La IM festeja 155 años de la feria Tristán Narvaja, el “paseo donde conviven generaciones”

Locales

La Intendencia de Montevideo (IM) celebrará un homenaje por los 155 años de la feria Tristán Narvaja, un paseo “donde conviven generaciones, tradiciones, memoria y presente”.

La comuna realizará el lanzamiento oficial de este festejo en la jornada de este miércoles 22 de octubre. “Este aniversario constituye un momento de celebración para la ciudad, en homenaje a una tradición que se mantiene vigente desde hace más de un siglo y medio”, reza la página web del ejecutivo departamental.

También se la describe como “un atractivo turístico reconocido a nivel nacional e internacional”. Al respecto, la directora de Turismo de la IM, Karina Fortete, dijo a Montevideo Portal que el colectivo cultural Feria de Tristán Narvaja presentará el plan de actividades de este homenaje; además “se va a hacer un hermanamiento” con la feria de San Telmo de Buenos Aires, Argentina, que “tienen algunos puntos en común”, indicó.

Como parte de la celebración también se relanzará el libro Así en la feria como en la vida: historias de Tristán Narvaja, de Ricardo Cozzano —integrante de dicho colectivo—, añadió la jerarca.

“Es una feria muy pintoresca, tiene una experiencia también afectiva, sensorial, es un punto de encuentro. En ese sentido, a nivel turístico es realmente un atractivo”, valoró Fortete. De esta manera, resaltó que además de ser una feria es “ese paseo de los domingos donde conviven generaciones, tradiciones, memoria, presente, todo”.

A pesar de que se realiza únicamente una vez a la semana, la feria de Tristán Narvaja “está muy bien posicionada” dentro de los productos turísticos que la capital del país tiene para ofrecer. De acuerdo con el monitoreo que la IM realiza sobre cada uno, este paseo ocupa el puesto 15 dentro de los 50 atractivos de la ciudad “en cuanto a menciones en redes sociales por turistas”, señaló la directora de Turismo.

