La Fuerza Aérea Uruguaya inició el proceso de recepción de los Embraer A-29 Super Tucano

La Fuerza Aérea Uruguaya publicó este miércoles una imagen con uno de los seis Embraer A-29 Super Tucano adquiridos en agosto de 2024, iniciando formalmente su proceso de recepción. La aeronave se encuentra en la planta del fabricante en Gavião Peixoto, en el estado de San Pablo, Brasil.

“Nuestro equipo ya se encuentra en el lugar, trabajando en conjunto con Embraer y representando a la Fuerza Aérea Uruguaya con profesionalismo, compromiso y vocación de servicios, cuidando cada detalle para que estas aeronaves lleguen en óptimas condiciones a nuestro país”, escribieron en su cuenta de Facebook.

Además, el comandante del Escuadrón Aéreo N°2 realizó el primer vuelo de aceptación junto a un piloto de Embraer. “Este tipo de vuelo permite verificar en condiciones reales el correcto funcionamiento de la aeronave, sus sistemas, desempeño y seguridad, asegurando que cumpla con todos los estándares antes de su incorporación definitiva a la flota”, publicó la Fuerza Aérea.

De acuerdo con Embraer, el modelo es el avión multimisión “más eficaz de su categoría”, equipado con tecnología de “última generación” para la identificación precisa de objetivos, sistemas de armas y un conjunto completo de comunicaciones.

Actualmente, más de 160 aeronaves de este tipo operan en los entornos más austeros y exigentes de Sudamérica, como la selva amazónica, el sur de Chile y las regiones montañosas de Colombia y Ecuador hasta las costas del Atlántico y el Pacífico.

