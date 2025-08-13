Economía

La DGI divulgó los datos sobre recaudación: ¿cómo le fue a cada impuesto?

Montevideo Portal

La Dirección General Impositiva (DGI) publicó los datos de la recaudación correspondientes al mes de julio de 2025.

La recaudación total bruta alcanzó los 58.339 millones de pesos en el séptimo mes del año, lo que representa un aumento de 7,1% en valores corrientes, y de 2,5% una vez descontado el efecto inflacionario.

La recaudación neta —es decir, tras la devolución de impuestos— fue de 47.093 millones de pesos, con una variación interanual real del 2,5%.

En el acumulado de los últimos 12 meses, la recaudación bruta creció 3,9% en términos reales, mientras que en el período enero-julio 2025 el incremento respecto al mismo lapso de 2024 fue de 3,7%.

Por cada impuesto

Como es habitual, el informe de DGI presentó también los datos de recaudación desagregados para cada impuesto.

El IVA recaudó 29.020 millones de pesos en julio, lo que equivale al 49,7% de la recaudación total bruta. Su variación real mensual fue de 1,8% y en el año móvil de 5,0%. En el acumulado enero-julio, el alza real fue de 4,4%.

Por su parte, el IMESI registró 4.996 millones de pesos (8,6% del total), con una variación real mensual de 5,9%, un crecimiento anual móvil de 3,0% y un aumento acumulado del 2,5% en los primeros siete meses del año.

El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) recaudó 7.362 millones de pesos (12,6% del total). Este tributo tuvo un incremento real de 3,4% en julio, un crecimiento anual móvil de 5,2% y una suba de 4,8% en el acumulado enero-julio.

El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en tanto, aportó 9.868 millones de pesos (16,9% del total), con una suba real de 4,6% en julio y de 3,1% en el año móvil. El aumento acumulado fue de 4,3% en lo que va del año.

