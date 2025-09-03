La Comisión Europea propone aplicar provisoriamente el acuerdo con Mercosur

La Comisión Europea propuso este miércoles que se aplique de manera provisional la parte comercial del acuerdo con el Mercosur, a través de pactos interinos, mientras avanza el proceso de ratificación por parte de los 27 Estados miembros. La misma fórmula se plantea para el acuerdo modernizado con México, que también se encuentra en fase de validación.
Según informó la agencia EFE, Bruselas presentó a los países de la Unión Europea (UE) y al Parlamento Europeo una serie de actos legales que detallan la estructura jurídica y los mecanismos necesarios para la firma y entrada en vigor parcial de ambos tratados.
Con información de Agencias
