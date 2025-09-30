Locales

La Catástrofe del Cine Parlante: 85 años de una tragedia que conmovió al Uruguay

Entre los años 20 y 60 del siglo pasado, la ciudad de Montevideo era un verdadero cúmulo de salas de cine. Todos los barrios contaban con una o más, y en la zona céntrica eran especialmente abundantes.

Uno de esos reductos del séptimo arte era Cine Parlante, ubicado en los altos del cuerpo lateral derecho del Teatro Solís. El sitio fue edificado en 1875 y albergó en un primer momento el Salón Buckingham del Splendid Hotel, y solo se transformó en cine en el año 1908.

El 30 de setiembre de 1940, una fuerte tormenta de primavera asoló Montevideo, castigando especialmente las zonas cercanas al Río de la Plata. En la tarde, y cuando el cine estaba en plena función, el viento y la lluvia provocaron el desplome de la techumbre de la sala.

El hecho fue consignado en libro Función completa, por favor: un siglo de cine en Montevideo, del historiador Osvaldo Saratsola, publicado de forma póstuma en el año 2005

En la obra, el autor estima que en el momento del accidente había en la sala unas 200 personas. Los escombros caídos del techo perforaron el piso y provocaron la muerte de 7 personas. Otras 16 resultaron heridas.

El terrible episodio, ocurrido en una ciudad entonces muy apacible y dentro de un sitio supuestamente seguro, conmovió a la opinión pública. También motivó una serie de investigaciones a nivel parlamentario y de la Intendencia de Montevideo, propietaria del Teatro Solís desde 1937, si bien el cine era administrado por un empresario privado que tenía una concesión.

Según escribiera Saratsola, la Comisión investigadora municipal llegó a la conclusión de que el accidente se había debido al mal estado de conservación del edificio.

El colapso de los techos también destrozó el salón de exposiciones del Hotel Castelar, situado en el primer piso.

El Cine Parlante cesó sus actividades a causa del siniestro y jamás reabrió sus puertas. Su derrumbe es hasta ahora la mayor tragedia ocurrida en un cine uruguayo.

Además de ser autor de la citada obra, Saratsola es recordado por llevar adelante una titánica labor en los albores de Internet: creó y publicó un registro de todas las salas de cine que existieron en Montevideo durante el siglo XX, incluyendo sus diversos cambios de nombre, y de todas las películas que en ellas se estrenaron.