La Casa Blanca y líderes mundiales despiden a Isabel II: “Marcó su siglo para siempre"

La Casa Blanca expresó este jueves sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II, fallecida a los 96 años.

"Llevamos en nuestros corazones y tenemos presente en el pensamiento a los familiares de la reina (y) al pueblo del Reino Unido", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, minutos después de que se anunciara el fallecimiento de la soberana.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó que Isabel II fue "una estadista de dignidad y constancia inigualables".

También el secretario de la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmó sentirse “profundamente entristecido” por el fallecimiento de la reina Isabel II.

“Durante más de 70 año fue un ejemplo de liderazgo desinteresado y servicio público. Mi más sentido pésame a la familia real, a nuestros aliados de la OTAN, el Reino Unido y Canadá, y al pueblo de Mancomunidad”, expresó Stoltenberg en Twitter.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje a Isabel II y la que describió como "una amiga de Francia, una reina de corazón" que "marcó su país y su siglo para siempre".

"Su majestad la reina Isabel II encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años. Guardo el recuerdo de una amiga de Francia, una reina de corazón que marcó su país y su siglo para siempre", reaccionó el mandatario francés en un tuit, tras publicar una foto de la soberana, que murió a los 96 años en su castillo de Balmoral, en Escocia.

También expresó su “dolor” por la muerte de la reina el primer ministro de India, Narendra Modi.

En el caso del primer ministro israelí, Yair Lapid, envió sus condolencias a la familia real británica tras la muerte de Isabel II y afirmó que dejaba atrás un "legado incomparable".

"En nombre del gobierno y del pueblo de Israel, envío mis condolencias a la Familia Real y al pueblo del Reino Unido por la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II", dijo en Twitter. La reina "deja un legado incomparable de liderazgo y servicio", añadió.

Por su parte, el titular el titular del Consejo Europeo, Charles Michel,expresó en un mensaje en Twitter que la Isabel II encarnó la importancia de "sostener valores duraderos".

"Nuestros pensamientos están con la familia real y con todos aquellos en luto por la reina Isabel en el Reino Unido y en todo el mundo", señaló el alto funcionario belga.

La monarca, acotó Michel, alguna vez fue llamada "Isabel, la Firme", y "nunca dejó de mostrarnos la importancia de los valores duraderos en un mundo moderno con su servicio y compromiso".

La reina Isabel simbolizó la "reconciliación" con Alemania, ayudando a "curar las heridas" de la Segunda Guerra Mundial, dijo este jueves el jefe de Estado alemán Frank-Walter Steinmeier.

"El Reino Unido tendió la mano a Alemania para la reconciliación - y la mano de la reconciliación fue también la de la Reina", escribió el jefe de Estado en un mensaje de pésame. Por su lado, en otro mensaje, el canciller alemán Olaf Scholz, elogió "su compromiso con la reconciliación germano-británica".

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, partidaria de la independencia de Escocia, dijo que la muerte de la reina Isabel II era "un momento profundamente triste para el Reino Unido, la Commonwealth y el mundo".

"Su vida estuvo marcada por una extraordinaria dedicación y servicio. En nombre del pueblo de Escocia, ofrezco mis más profundas condolencias al Rey y a la Familia Real", señaló la líder escocesa en Twitter.

The Royal Family

Por su parte, Carlos de Gales, que será el nuevo rey del Reino Unido, lloró este jueves la muerte de "una soberana querida y una madre muy amada", en su primera reacción tras el fallecimiento de la reina Isabel II a la edad de 96 años.

“Sé que su muerte será muy sentida en el país, los territorios y la Commonwealth, y por infinidad de gente en todo el mundo”, señaló el nuevo monarca en un comunicado.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher