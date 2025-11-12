Locales

La Bajada 2025: cuánto costarán las entradas y por qué “fue la única manera”

El anuncio de los cambios para la edición 2025 de la icónica fiesta montevideana La Bajada causó revuelo en redes sociales. Es que en esta próxima edición cobrarán entradas a $ 300, informó su creador y organizador, Gonzalo Cammarota.

“Antes éramos un par de cientos y ahora somos decenas de miles, la fiesta tomó una dimensión gigantesca, y por el bien de todos y todas tomamos esta decisión”, explicó el conductor de El Cammarota. En ese sentido, desde la organización insistieron en que la única manera de hacerla era “cobrando una entrada popular”.

Las entradas saldrán a la venta este lunes 17 de noviembre. “Fue la única vuelta que le encontramos”, sostuvo Cammarota, que recordó que los participantes podrán llevar sus heladeritas y bebidas propias.

El evento consiste en una extensa jornada de música que los oyentes pueden disfrutar a través de las distintas plataformas de transmisión o presencialmente, una vez que se anuncia el sitio de la celebración.

Una de las características tradicionales es que el evento es gratuito, por lo que las personas se acercan al lugar y pueden disfrutar de la fiesta sin pagar.

Cammarota anunció el pasado martes en su programa de streaming El Cammarota que en esta edición se cobrará entrada.

“Hay una novedad, por lo que tenemos que acelerar cierto proceso. Este año tomamos una decisión, o la tomábamos o no hacíamos la fiesta, porque [la fiesta] es muy costosa, sale mucha plata. Vamos a tener que cambiar algo en la dinámica de ingreso a la fiesta”, anunció.

“No podemos dejar para último momento la decisión de la entrada, porque nosotros necesitamos planificar la cantidad de espacio para la cantidad de gente que va a haber”. Además, mencionó que a partir del próximo lunes se comunicará la información necesaria para comprar las entradas.

Fiel al estilo de la fiesta, no hay una fecha fijada para la realización del evento, pero Cammarota aseguró que va a ser en diciembre.