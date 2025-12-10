Locales

LOCALIZADA | Buscaban a joven que había desaparecido en Malvín Norte

Una joven de 19 años fue buscada por su familia después de haber desaparecido el pasado 29 de noviembre, pero ya fue localizada.

La última vez que la habían visto fue sobre las 22:00 en Malvín Norte, mientras se dirigía a la casa de una amiga.

El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? informó que ya ha sido localizada por su familia, que había radicado una denuncia policial por su desaparición.