LATAM emitió una declaración tras el arresto de un piloto por posible explotación sexual

Internacionales

Montevideo Portal

Tras la detención de uno de sus pilotos por su presunta vinculación con una red de explotación sexual infantil desde hace al menos ocho años, la aerolínea LATAM emitió una declaración en la que “repudia cualquier acción criminal y refuerza que sigue los más altos estándares de seguridad y conducta”.

La declaración se da luego de que, según el comunicado de las fuerzas de seguridad brasileñas, se detuviera en São Paulo tanto al piloto de la compañía, como a una mujer, de 55 años, que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años al hombre.

Según medios locales, el detenido es Sérgio Antonio Lopes, piloto de la empresa, que fue detenido por agentes de seguridad cuando la aeronave ya estaba lista para volar con destino a Río de Janeiro.

En el comunicado, LATAM también sostiene que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones pertinentes.

Montevideo Portal