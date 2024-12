Kiciloff propuso que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de Aerolíneas Argentinas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, propuso este lunes hacerse cargo de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, ante la intención del gobierno de Javier Milei de privatizar o cerrar la aerolínea de bandera.

“Frente a la intención del Gobierno nacional de privatizar Aerolíneas Argentinas, iniciamos un camino de diálogo con los trabajadores de la compañía y los gobernadores de otras provincias para impedir que destruyan una línea de bandera que nos costó tanto recuperar, y que hoy es una de las mejores de América Latina y del mundo”, anunció Kicillof en una rueda de prensa en la casa de gobierno provincial.

“El Gobierno nacional dice que nadie quiere a Aerolíneas Argentinas. Es mentira, la provincia de Buenos Aires sí la quiere y, en el caso de que finalmente decidan transferirla, expresa su vocación de empezar a dar todos los pasos institucionales que sean necesarios para sostenerla”, dijo Kicillof.

Kicillof, peronista y opositor al gobierno de Javier Milei, fue ministro de Economía de Cristina Fernández entre 2013 y 2015 y antes secretario de Política Económica entre 2011 y 2013, mientras también se desempeñaba como subgerente de Aerolíneas Argentinas.

“La provincia de Buenos Aires no va a permitir que Aerolíneas Argentinas sea nuevamente vaciada porque estamos convencidos de que es un instrumento central para la conectividad, el desarrollo y la equidad territorial de nuestro país”, dijo también Kicillof.

El gobernador argumentó que “el impacto positivo de Aerolíneas Argentinas en la provincia de Buenos Aires es de 2.665 millones de dólares”.

Aerolíneas Argentinas fue creada en 1950 y privatizada en 1990 a la española Iberia, que, ocho años más tarde, cedió la gestión a la aerolínea estadounidense American Airlines. En 2000 la operación pasó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que en octubre de 2001 traspasó Aerolíneas al grupo privado español Marsans.

En 2009 el Estado argentino expropió a Marsans la línea aérea de bandera, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el Gobierno argentino tras entrar en una severa crisis financiera.

No podemos darnos el lujo de que se destruya nuevamente la línea de bandera que tanto nos costó recuperar. Si el Gobierno plantea liquidarla, venderla o cerrarla, que sepa que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir, que Aerolíneas y la Patria no se…