Keiko Fujimori amplía su ventaja y queda cerca de ganar la presidencia de Perú

Keiko Fujimori quedó más cerca de convertirse en la próxima presidenta de Perú tras ampliar a más de 28.500 votos su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, cuando resta por escrutarse cerca del 1% de los sufragios de la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 7 de junio.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, con el 98,94% de las actas contabilizadas, la líder de Fuerza Popular alcanza el 50,07% de los votos, con 9.114.257 sufragios, mientras que Sánchez suma el 49,92%, equivalente a 9.085.749 apoyos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 28.508 votos, una cifra ajustada pero superior a la registrada en los días previos, lo que fortalece las posibilidades de Fujimori de imponerse en unos comicios que, una vez más, se definen por un margen mínimo.

Todavía quedan por resolver alrededor de un millar de actas observadas, muchas de ellas procedentes de Lima, la capital peruana, donde Fujimori obtuvo un respaldo mayoritario. Se espera que durante esta semana concluyan los procesos de revisión y se pueda anunciar oficialmente al ganador de la elección.

La contienda ha estado marcada por cuestionamientos al proceso electoral. Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú y respaldado por el encarcelado expresidente Pedro Castillo, denunció supuestas irregularidades en el voto emitido desde el exterior y propuso a Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento de votos, iniciativa que fue rechazada por la candidata conservadora.

Si se confirma su victoria, Fujimori alcanzará la presidencia en su cuarto intento consecutivo y se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar Perú.

La futura mandataria asumirá el cargo para el período 2026-2031 en un país que atraviesa una prolongada crisis política. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes distintos, en medio de sucesivas destituciones, renuncias y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso.

Con información de agencias