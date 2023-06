Kechichian sobre dichos de García al FA por los archivos de dictadura: “Es una canallada”

Política

La exministra de Turismo y actual senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian se expresó este viernes sobre varios temas de actualidad, por ejemplo, el pedido de desafuero de Gustavo Penadés y su tratamiento a nivel parlamentario o los dichos del ministro de Defensa, Javier García, sobre el proyecto de ley que propone hacer públicos todos los archivos del pasado reciente.

Entrevistada en Primera mañana de radio El Espectador, Kechichian afirmó que a nivel general todos los temas que ingresan al Palacio Legislativo pasan por una comisión, aunque reconoció que hay ciertos temas que, porque llegan tarde o están cerca de su vencimiento, se tratan como graves y urgentes. Eso no quiere decir, dijo Kechichian, que sean más o menos importante que el resto de los temas, pero consideró que en este caso debe pasar por comisión por lo “voluminoso” del expediente, que tiene “más de 500 fojas”.

“Si bien todo lo que se ha conocido hasta ahora a nosotros nos ha hecho tomar la decisión de acompañar el levantamiento de fueros, porque no hay duda que es un tema que se merece que se investigue hasta el fondo, no es serio hacerlo sin por lo menos un legislador leyendo el expediente. Fue lo mismo que dijeron otras fuerzas políticas de la coalición de gobierno y vamos a dar todo nuestro aporte apenas recibamos el expediente porque todavía no lo hemos recibido (yo pensé que apenas entrara los miembros de la comisión los tendrían, así podríamos aprovechar el fin de semana podíamos leerlo)”, indicó.

Consultada sobre si tiene idea de qué contiene el expediente, la legisladora frenteamplista respondió negativamente y aclaró que el sobre llegó con el sello de confidencial; no obstante, informó que tiene lo que “todos hemos escuchado hablar estos días”: “De la denuncia de menores de edad de abuso, de pedofilia, por decirlo de alguna manera, pero qué dice el expediente de alguna manera, no lo hemos visto todavía”, indicó.

“El pedido de desafuero lo tiene que analizar la comisión, para analizarlo la comisión tiene que recibir todos los antecedentes que tiene la Justicia. Sin duda preservando la identidad de las víctimas, supongo que contendrá todas las denuncias, lo que ha analizado la fiscal y los motivos por los cuales considera que es pasible del levantamiento de fueros el senador [Gustavo] Penadés”, aseguró.

“Pero esto va a quedar resuelto el miércoles próximo, nosotros vamos a ir a la comisión el martes ahí lo vamos a analizar con el resto de los legisladores y el miércoles estamos dispuestos a levantar nuestra mano en el Parlamento, pero no es serio que lo hagamos sin mirar el expediente, creo que este trámite express nos lo impedía”, añadió.

Las declaraciones de García

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, expresó este jueves en una entrevista en el semanario Búsqueda que la oposición tiene en su fundamento para no hacer públicos los archivos de la dictadura la posibilidad de que pueda haber información que la comprometa. Para Kechichian, el asunto en general no genera polémica porque el secretario de Estado “no respondió ninguna de las cuestiones” que “con seriedad” le han planteado, según la senadora.

“Él habla de que nosotros no tenemos intención de conocer la verdad, nosotros hemos preguntado si él cree que lo que está ahí es la verdad, no nos ha respondido. Habla de poner en manos archivos oficiales y hay que tener en cuenta que ya las personas involucradas tienen derecho a mirar sus antecedentes”, dijo, y agregó que, por ejemplo, el archivo Castiglioni (de un miembro de los servicios de Inteligencia) estuvo durante muchos años sin que nadie dijera nada en el living comedor de la casa de Castiglioni.

“Pongamos las cosas en su justo término: ni es el ministro que más información entregó, ni nosotros nos negamos a la verdad bajo ningún concepto. Nosotros somos los principales impulsores de que se sepa la verdad, porque entre otras cosas somos esa oposición que él insulta. Lo digo claramente: él nos insulta con sus declaraciones a la oposición que más ha sufrido este triste período del país”, señaló.

Sobre los dichos de que la oposición pueda estar comprometida con la información de los archivos que se quieren hacer públicos, Kechichian respondió: “La verdad, el único calificativo que me sale es que esto es una canallada. Esto es una canallada, porque él es el jefe de subordinados que tienen la verdad, no hay nadie que discuta en este país que la verdad la tienen o la han tenido miembros de las fuerzas armadas y nosotros somos las víctimas”.

“Yo rechazo esas declaraciones, pero tengo que dejar claro que lo que él está poniendo en el podio de la maravilla de la información son archivos, algunos privados; archivos, algunos manipulados y testimonios bajo crueles torturas, que estuvieron seis meses colgada de un gancho, torturas después de haber sido violadas un núcleo importante de mujeres, torturas después de horas y horas de picana. ¿Esa será la verdad que se tenga que conocer? Perfecto, pero protejamos a las víctimas”, recalcó.

Finalmente, comentó que le da “mucha pena” porque le tiene “respeto” a García porque el ministro “fue uno de los jóvenes que en el 83 se pronunció contra la dictadura”. “Que tenga una actitud irascible, tan violenta contra la oposición de este gobierno me resultó muy doloroso y muy insultante”, finalizó.