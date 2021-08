Kechichian: Cardoso tuvo "interés superlativo de borrar un poco la gestión anterior"

Política

La senadora frenteamplista y ministra de Turismo durante la presidencia de Mujica y la segunda de Vázquez, Liliam Kechichian habló este sábado en Radio Universal en referencia a la renuncia de su sucesor, Germán Cardoso, afirmando que "da mucha tristeza" por el sector turístico que al "estar muy dañado" y haber "sufrido muchísimo" a raíz de la pandemia, "debería tener en este momento un equipo fuerte que estuviera pensando las estrategias".

"Se acaba de anunciar la apertura de fronteras para propietarios el 1° de septiembre, para extranjeros el 1° de noviembre, y bueno, estamos en esta situación, un sector tan dañado precisaría realmente tener hoy una conducción de las políticas públicas de turismo que estuviera con su cabeza totalmente concentrada en esa tarea, que se suma te diría a mi preocupación porque en estas horas estamos escuchando que no han designado ministro de Turismo esperando ver quién es el suplente en una lista del Senado. Es increíble, realmente, que ante la dramática situación que tiene el sector, no se pueda resolver rápidamente", sostuvo la legisladora en relación a la discusión interna que lleva actualmente el Partido Colorado para designar el sucesor de Cardoso.

La exministra dijo que discrepó "mucho" con la gestión de Cardoso. "No por la pandemia, nosotros mismos desde el Senado votamos todas y absolutamente todas las medidas para ayudar al sector en tanto el seguro de paro, que creo que fue una medida muy importante para el sostenimiento de las empresas y todas las medidas que llegaron al Parlamento, nosotros las acompañamos", dijo.

"Pero realmente nos parece, primero, a mi me da la sensación que tantos documentos que nosotros dejamos en la transición ni se leyeron, y por otro lado había un interés superlativo de borrar un poco la gestión anterior, de no acumular", manifestó.

"El turismo, en los últimos 20 años, había hecho esfuerzos por considerarse una política de estado, yo creo que el daño más grande de esta última gestión es haber querido borrar todo el pasado incluso las cosas que funcionaban muy bien y que habían sido un avance, en las descentralización turística, no porque los nuevos gobiernos no merezcan y no tengan el derecho ni que hablar a aplicar su propia impronta, el programa de turismo de la coalición nosotros nunca lo vimos, ni lo conocimos, realmente, pero si aplicar sus ideas, pero no bajo la premisa de tierra arrasada", expresó Kechichian.

