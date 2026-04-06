Política

Karina Núñez explicó la raíz de la capacitación para atender a personas con discapacidad

Montevideo Portal

La representante de Visión Nocturna y de la Mesa de Derechos de Trabajadoras Sexuales Karina Núñez habló sobre la capacitación para atención a personas con discapacidad por parte de trabajadoras sexuales.

El proyecto de capacitación para trabajar con personas con discapacidad tuvo su origen en el año 2012. Según contó en entrevista con Así nos va (radio Carve), por entonces la organización estableció un contacto con un fisioterapeuta brasileño, que trabajaba con personas con discapacidad. Este brasileño fue a una whiskería en Rivera con el objetivo de contratar servicios para un paciente parapléjico.

“Él nos contrató por primera vez. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero a la vez nos dimos cuenta de que no era tan sencillo trabajar con el que podía llegar solo a la whiskería como con el que estaba parapléjico, cuadripléjico”, dijo.

“Después, nosotras empezamos a buscar herramientas, ¿y qué nos pasó? nos agarró la pandemia en 2020 y conocimos el grupo de Género y Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales. A ellos les interesó lo que nosotros hacíamos, nos estudiaron a nosotras, y en 2023 terminaron haciendo una publicación”, sumó.

Núñez relató que hubo ocho trabajadoras que se capacitaron y culminaron la formación. “Cada una de nosotras fue buscando un fisiatra, un fisioterapeuta, una psicóloga, una sexóloga y una enfermera. Pero no hay una formación desde el Estado y ojalá el Estado no se meta nunca en esto”, afirmó.

“No hay una línea de formación y capacitación para atender a personas con discapacidad. ¿La guía de dónde la saqué? Del estudio que hizo [la Facultad de Ciencias Sociales]”, señaló en radio Carve.

También dijo que “algunas compañeras no pudieron resistir trabajar con especificidades de los cuerpos con discapacidad”.

Núñez también explicó que, si la persona tiene una tutela, el proceso se inicia con la familia.

“Se hacen dos instancias con las familias. Se le cuenta a la familia cómo sería el proceso, cómo son los tiempos, y la tercera instancia es con el médico de cabecera”, dijo.

“Lo más complejo para nosotras es trabajar con una persona que fue funcional y terminó con una discapacidad. Son los más violentos. Nosotros pensábamos que el esquizofrénico nos iba a resultar mucho más violento. Sin embargo, resultó más violenta la persona que nació capacitada, tuvo algún accidente y quedó discapacitada, lo que lo obliga a trabajar con su frustración”, afirmó.

“Con ese tipo de personas con lo que hay que trabajar es con esa nueva corporalidad, y poder trabajar sobre una nueva forma de buscar su punto de erotización”, agregó.

Núñez remarcó en varios pasajes de la entrevista que no hay ninguna capacitación del Estado para atención a personas con discapacidad por parte de trabajadoras sexuales.

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