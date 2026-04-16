Jutep analiza denuncia contra exvicepresidenta de ANP que renunció en 2025

Política

Montevideo Portal

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analiza una denuncia contra la exvicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch, quien renunció en mayo del año pasado envuelta en una polémica por haber ascendido a su esposo y por cuestionamientos sobre su remuneración.

El reclamo, presentado a fines de abril del 2025, apunta a una “flagrante violación” de varios artículos de la Ley 19.823 (código de ética en función pública), según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes del organismo.

Los detalles de la denuncia se conocen casi un año después de inicialmente presentada gracias a una carta que envió Alfredo Asti, vicepresidente de la Jutep, a Pablo Genta, presidente de la ANP, para que aporte datos al respecto.

Cuando El Observador informó en primera instancia acerca del ascenso del esposo de Koch, Ricardo Suárez, se señaló que ocurrió con la “aquiescencia” del presidente de la ANP.

Así, el vicepresidente de la Jutep hizo varias preguntas y pidió que fueran respondidas en un plazo no mayor a 15 días.

De acuerdo con El País, solicitó conocer el período en el que Koch se desempeñó como vicepresidenta de ANP, la resolución de su renuncia a ese cargo y el rol actual que desempeña, así como también si el ascenso de Suárez conllevaba una “diferencia salarial y compensación”. También inquirió acerca del cargo actual del esposo de la exvicepresidenta de ANP y el vínculo de parentesco entre Koch y Suárez.

Montevideo Portal