Justo a tiempo: menor de 14 años aplica maniobra Heimlich y salva a su primo

Una merienda compartida por dos menores de edad estuvo a punto de terminar en tragedia, desenlace funesto que se evitó gracias a la destreza y la presencia de ánimo de un adolescente de 14 años.

Igor Vasconcelos, de 13 años, se encontraba el pasado jueves junto a su primo Silas, de 14, en la casa de la familia de este último en la localidad de Fortaleza, en el norte de Brasil.

Ambos adolescentes conversaban y reían, hasta que Igor se atragantó mientras comía cereales con leche. Pese a tratarse de un alimento blando, la mezcla obstruyó las vías respiratorias del joven, poniendo en peligro su vida.

La situación pudo haber terminado en la muerte de Igor, pero afortunadamente su pariente demostró presencia de ánimo y destreza: aplicó de inmediato la maniobra Heimlich, llamada así por el médico estadounidense Henry Heimlich, quien la desarrolló en 1974. El procedimiento consiste en abrazar por detrás a la persona afectada y efectuar una serie de compresiones firmes y rápidas, con el fin de expulsar el objeto que impide la respiración.

La empresaria Lione Vasconcelos, de 46 años, madre de Igor, explicó en declaraciones al portal noticioso G1 que, momentos antes del atragantamiento, los dos primos conversaban en la sala. Cuando Silas vio que Igor empezaba a atragantarse, pensó que era una broma.

Igor llegó casi sin aliento y tosiendo con fuerza cerca del fregadero de la cocina. Su tía, Joana, estaba allí, limpiando después de cenar. Al ver la situación, intentó golpear al joven en la espalda y lo obligó a levantar los brazos.

Fue entonces cuando Silas se dio cuenta de que Igor no bromeaba, que realmente se estaba ahogando. Y entonces comenzó la angustia y la desesperación. Joana dijo que no sabía qué hacer: “Estaba limpiando el fregadero con un paño. Incluso nos reímos al ver el video una y otra vez, viendo los detalles. Dijo que estaba tan aterrorizada que no sabía qué hacer”, contó Lione. Durante el incidente, Joana le indicó a su hijo que buscara ayuda en la casa del vecino, que es médico. Cuando el joven regresó al apartamento, Joana también salió a llamar a la puerta del vecino.

A solas con Igor en la cocina, Silas decidió realizar la maniobra de Heimlich. Momentos después, Igor logró expulsar parte del líquido y comenzó a respirar con menos dificultad.

Jovem de 14 anos aplica manobra e salva primo engasgado em Fortaleza pic.twitter.com/34y7KxZVgH — Ipu Notícias (@ipu_noticias) August 10, 2025

“Silas dijo que cuando fue a la puerta a pedir ayuda, pensó: ‘si salgo a buscar ayuda, como mi madre no sabe cómo ayudar, Igor estará muerto cuando regrese'. Así que regresó enseguida y realizó la maniobra. Y eso fue lo que salvó a Igor", explicó Lione.

La mujer contó que Silas y su hermano mayor Eduardo, habían conversado alguna vez sobre la manobra Heimlich y habían visto juntos en Internet videos sobre el tema.

“Fue una situación realmente horrible. Solo pude llorar. En un abrir y cerrar de ojos, todo podía terminar”, dijo Lione.

Esa misma noche, la familia llevó a Igor a un hospital privado. El menor reportó fuertes dolores en la garganta y el pecho, tomó analgésicos y se recuperó sin consecuencias.

Lione contó que la familia decidió difundir el video para que más gente entienda la importancia de la maniobra de auxilio y aprenda cómo hacerla. La filmación se hizo rápidamente viral en redes sociales.