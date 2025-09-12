Locales

Justo a tiempo: agentes de la Guardia Republicana salvaron la vida de una niña

La dotación de un móvil de la Guardia Republicana protagonizó en las últimas horas una intervención crucial en el departamento de Tacuarembó.

Según informara el comunicador local Marcos Pereira, todo comenzó cuando una moto llegó hasta la Seccional 6ª, y uno de sus ocupantes corrió hacia los policías pidiendo ayuda. Llevaba en sus brazos a una bebé de 16 meses, que estaba “inconsciente y con respiración débil”.

En el lugar había una dotación de la Guardia Republicana con su coche de patrulla. De inmediato notaron que no había tiempo que perder. y actuaron en consecuencia.

Los uniformados partieron con la niña hacia el hospital local. Mientras realizaban maniobras de reanimación, se comunicaban con Centro de Comando Unificado para coordinar cortes de calles y tener vía libre, en procura de ganar cada segundo.

Una vez en el centro de salud, la bebé fue diagnosticada de forma primaria con un cuadro de convulsión febril. Ahora convalece en el centro de salud, supervisada por médicos y acompañada por su familia.