Justicia social o libre mercado: el “blanco y negro” que planteó Moreira para el balotaje

La senadora nuevamente electa por el Frente Amplio Constanza Moreira brindó una entrevista este miércoles en Canal 5, luego de haber recuperado su banca en el Parlamento tras cinco años.

La referente de Casa Grande, que fue segunda en la lista 1001, valoró en primer término que para ella el Frente Amplio tuvo “una votación extraordinaria”.

“El tema es cómo se cuadran las expectativas con relación a los números que van saliendo en las encuestas las semanas previas. El tiene 44% de los votos, es muchísimo y recuperó cinco puntos con respecto a las elecciones anteriores”, argumentó la politóloga.

Además de analizar las elecciones y los comportamientos de cada partido, valoró que la coalición de izquierda necesita remontar unos cinco puntos para ganar el balotaje, aunque reafirmó que el “FA sigue siendo el favorito” para obtener el gobierno.

Sobre la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, Moreira planteó el siguiente escenario: “Si la coalición quiere defender la capacidad negociadora de [Álvaro] Delgado, yo diría que las condiciones de negociación son más favorables para el FA. Igual no sé eso cuánto le convence a la gente. Me parece que la gente cuando vote va a votar no solo en función de capacidad negociadora, si no a los fines últimos del gobierno”.

“Hacia donde va el barco. ¿Qué queremos? Queremos empresas públicas, justicia social, Consejos de Salarios, bueno, vota al Frente. Querés libertad de mercado, no voy a decir la parte de ellos. Que la digan ellos porque sería un exceso. Pero me parece que para el elector entre blanco y negro es mucho más fácil la decisión”, agregó tras la pregunta del periodista Leonardo Luzzi.

Tras las declaraciones de Moreira, el director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, salió al cruce de la frenteamplista en X.

El blanco indicó que la senadora electa y docente universitaria aplicó “falsas contradicciones” en referencia a contraponer la justicia social y empresas públicas con la libertad de mercado. “Una enorme falta de honestidad intelectual en este razonamiento”, calificó Baroni ante un recorte de la entrevista.

Una docente universitaria aplicando falsas contradicciones.



Empresas públicas y justicia social vs. libertad de mercado.



Una enorme falta de honestidad intelectual en este razonamiento https://t.co/kLgEXWCtGa — Gonzalo Baroni (@BaroniGonzalo) October 31, 2024

