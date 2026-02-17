Justicia imputó al líder de Los Colorados, Alex Mattos, quien fue detenido horas antes

Montevideo Portal
La Justicia imputó en la tarde de este martes a Alex Mattos, joven de 24 años que había sido arrestado en las últimas horas y es uno de los líderes de la banda narco Los Colorados que opera en Cerro Norte.
El hombre había sido baleado por la banda de Los Suárez en la zona de Buceo en febrero de 2025 .
Mattos deberá cumplir prisión domiciliaria total y se le colocará un dispositivo electrónico por 120 días, mientras la investigación avanza.
En octubre de 2025, en Cerro Norte, asesinaron al hijo de Mattos, un bebé de un año que fue víctima de una balacera entre las dos bandas.
El menor recibió tres balazos, en el pecho y en el glúteo derecho, mientras estaba en los brazos de su madre. Algunos minutos después de haber ingresado en el Hospital del Cerro, falleció.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]