Judiciales

Justicia imputó al líder de Los Colorados, Alex Mattos, quien fue detenido horas antes

Montevideo Portal

La Justicia imputó en la tarde de este martes a Alex Mattos, joven de 24 años que había sido arrestado en las últimas horas y es uno de los líderes de la banda narco Los Colorados que opera en Cerro Norte.

El hombre había sido baleado por la banda de Los Suárez en la zona de Buceo en febrero de 2025 .

Mattos deberá cumplir prisión domiciliaria total y se le colocará un dispositivo electrónico por 120 días, mientras la investigación avanza.

En octubre de 2025, en Cerro Norte, asesinaron al hijo de Mattos, un bebé de un año que fue víctima de una balacera entre las dos bandas.

El menor recibió tres balazos, en el pecho y en el glúteo derecho, mientras estaba en los brazos de su madre. Algunos minutos después de haber ingresado en el Hospital del Cerro, falleció.

Montevideo Portal