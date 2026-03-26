Justicia imputó a venezolano por abusar sexualmente varias veces de su hija de 13 años

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La Justicia de Artigas imputó en la jornada de este jueves a un hombre de nacionalidad venezolana por ser el autor de varios abusos sexuales.

El acusado llegó al departamento de Artigas hace aproximadamente seis meses. Se lo investiga por haber abusado a su hija, una menor de 13 años, quien también es de Venezuela.

El hombre fue denunciado por el centro educativo al que asiste la adolescente. Al recibir la demanda, la Fiscalía Departamental de Artigas de 1er turno, junto con la Unidad de Delitos Sexuales de la Jefatura de Policía de Artigas, trabajaron para pedir la imputación del denunciado.

La investigación fue formalizada por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados y deberá cumplir con 150 días de prisión preventiva como medida cautelar, esto “como forma de asegurar la sujeción del imputado al proceso, evitar su fuga y brindar protección a la víctima”, informaron desde el Ministerio Público.

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