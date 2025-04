Justicia fijó fecha para definir si le quita la prisión domiciliaria a Guillermo Besozzi

Judiciales

La Justicia definió este lunes la fecha para llevar adelante la audiencia en la que se defina si hará lugar al pedido de la defensa del exintendente y candidato a intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, que solicitó que se revoque la medida cautelar de prisión domiciliaria con tobillera impuesta al nacionalista en el marco de su imputación por varios delitos vinculados con maniobras irregulares y corrupción en la comuna.

El levantamiento de la prisión se dirimirá el próximo lunes 5 de mayo, seis días antes de la elección departamental del domingo 11 de mayo, así lo confirmó a Montevideo Portal el abogado defensor del exjerarca, Juan Fagúndez.

Besozzi fue detenido en su casa el 13 de marzo de este año y, posteriormente, fue imputado como “presunto autor responsable de reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencias, delitos de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones, y como coautor de un delito de cohecho calificado, todos en régimen de reiteración real”.

Días atrás, Fagúndez presentó un escrito a la Justicia en el que solicitó que la detención domiciliaria sea cambiada por “otro estatus” que no lo prive del ejercicio de su derecho como candidato a la Intendencia de Soriano a hacer campaña.

Fagúndez indicó que la domiciliaria no había sido apelada originalmente y que el cambio particular es pasar “de ese arresto domiciliario a otra medida que no lo prive de esa libertad de movimiento y del ejercicio de sus derechos como elegible”.

En diálogo con Montevideo Portal este lunes, el abogado celebró la fijación de fecha de la audiencia, aunque matizó que se está “jugando sobre la raya”, dado que uno de los argumentos para el pedido fue justamente el derecho de Besozzi de hacer campaña en la elección por la intendencia.

Asimismo, enfatizó que “todas las razones sobre las que se fundamentó la medida [de prisión domiciliaria] ya no están”. “No hay peligro de fuga, no hay peligro de que se pierdan documentos, él no tiene ningún acceso a la intendencia. Los directores que estaban con él en la intendencia, por uno u otro motivo, ya renunciaron”, detalló.