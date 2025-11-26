Judiciales

Justicia falló a favor de Welker en cautelar contra Tenfield y no descarta otra denuncia

La Justicia hizo lugar a la solicitud de Cable Plus S. A. y obligó a Tenfield a abstenerse de cortar las señales de VTV y VTV Plus durante el trámite del proceso judicial, según pudo saber Montevideo Portal.

Puntualmente, la Justicia decreta “una medida cautelar de no innovar contra Tenfield S. A. a efectos de que se abstenga de cortar las señales de VTV y VTV PLUS a Cable Plus S. A. y durante todo el trámite del proceso ordinario a iniciar por la actora”.

“Como contracautela, se decreta el embargo específico del inmueble ofrecido por la actora, oficiándose al Registro de la Propiedad Inmueble a sus efectos. Notifíquese a domicilio la presente resolución a la actora y oportunamente a Tenfield S. A.”, sostiene.

Por otro lado, según pudo saber Montevideo Portal, el empresario Edgar Welker, presidente de Cable Plus, podría denunciar a la empresa dueña de los derechos televisivos del fútbol uruguayo por difamación e injurias.

En el mes de setiembre, Tenfield citó a Welker, presidente de Cableplus, y a sus hijos a una conciliación judicial por una deuda de más de US$ 1,5 millones.

Según indicaron, Dexary (compañía propiedad de Welker) adeuda “una suma importante de dinero” a Tenfield.

El reclamo es por la utilización de las señales VTV, VTV Plus y Gol TV —todas propiedad de Tenfield— en CablePlus, Tala Cable Color y TV Cable SRL. Si bien Tenfield cortó las señales, Welker recurrió a la piratería para continuar con dichas transmisiones, como parte de su programación.

De acuerdo con lo informado por Preve, además de dicha deuda, Tenfield también reclama por “reajustes e intereses del 18% efectivo anual hasta su efectivo pago”.

