Judiciales

Justicia dispuso medidas cautelares a la pareja de Larrarte y al contador de la empresa

Montevideo Portal

La jueza Marcela Vargas dispuso este jueves medidas cautelares contra Marcos Ledesma y Rafael Vinzia, vinculados a la empresa ganadera Grupo Larrarte, investigada por presunta estafa y apropiación indebida.

La magistrada resolvió el cierre de fronteras, la obligación de entregar sus pasaportes y constituir domicilio para los acusados por un plazo de 180 días, es decir, hasta el 24 de febrero de 2026, según supo Montevideo Portal.

Ledesma, pareja de Jairo Larrarte, era el director de Virtin S.A., sociedad señalada como responsable de desviar fondos. El abogado de los damnificados, Juan Pablo Decia, sostuvo en comunicación con Montevideo Portal que Virtin S.A. era la sociedad a la que se derivaban depósitos de inversores de Grupo Larrarte para ser usados en “gastos personales” que “fueron vaciando la empresa”.

Por su parte, Vinzia, quien era el contador, firmaba contratos y poderes en representación de Grupo Larrarte. Según el abogado de los afectados, “estaba al tanto de todos los movimientos que existían” y de que el “dinero que aportaban los inversores no iba para la compra de ganado, sino que se destinaban hacia otras firmas”.

El caso continúa bajo la Fiscalía de Delitos Económicos de primer turno, a cargo de Alejandro Machado, y forma parte de la investigación que mantiene en prisión preventiva a Jairo Larrarte desde abril de este año.

Montevideo Portal