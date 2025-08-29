Justicia dictó prisión domiciliaria para sargento que chocó y golpeó a conductor

Montevideo Portal
El 10 de marzo, un sargento bajo los efectos de drogas chocó y golpeó a un conductor para intentar robarle su camioneta. Tras esto, fue enviado a prisión preventiva por 180 días. Este viernes 29 de agosto, sin embargo, la Justicia resolvió sustituir la medida cautelar, según se informó a Montevideo Portal.
Ahora, el privado de libertad cumplirá prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta el 18 de diciembre.
El hombre de 40 años cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad, colisionó contra una camioneta con cinco pasajeros, no asistió a las víctimas e incluso intentó robar la camioneta accidentada.
El hecho ocurrió en la intersección de avenida Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros, alrededor de las 23:00 horas. Tras el impacto, el militar golpeó al conductor de la camioneta, cuyos pasajeros sufrieron heridas de gravedad. Tres de ellos fueron derivados a CTI, aunque posteriormente lograron recuperarse y recibieron el alta médica.
El militar no tiene antecedentes penales.
