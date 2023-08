Justicia determinó que denuncia de Legrand contra Bianchi sea revisada por otro fiscal

Judiciales

El juez letrado de Primera Instancia en lo Penal de 41° Turno, Huberto Álvarez, determinó el pasado viernes que otro fiscal investigue y reexamine la denuncia que realizó la comunicadora Denisse Legrand contra la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, luego de que Fiscalía archivó la causa en julio pasado.

“Atento a los dispuesto por el artículo 98.3 del Código del Proceso Penal (CPP) dispónese el reexamen del caso por fiscal subrogante siguiendo trámite de estilo”, señala la resolución del juez actuante a la que accedió Montevideo Portal.

El artículo 98.3 del CPP establece: “Si oídos el peticionante y el fiscal actuante, el tribunal considerare que los hechos denunciados pudieran constituir delito, que la presunta responsabilidad penal del imputado pudiera no encontrarse extinguida o que es posible continuar útilmente la indagatoria, ordenará en la misma audiencia y sin más trámite el reexamen del caso por el fiscal subrogante, lo que notificará al jerarca del Ministerio Público para su conocimiento. La resolución no admitirá recursos. El fiscal actuante hasta ese momento quedará inhibido de seguir entendiendo en el asunto”.

El pasado 11 de enero, la legisladora atribuyó a la periodista declaraciones sobre el asalto a manifestantes bolsonaristas a edificios públicos en Brasilia, que luego la periodista desmintió.

La denuncia señalaba que “el 10 de enero de 2023, la denunciada publicó una imagen de la denunciante en Twitter, con un texto que se le atribuye, por lo que aparece citado con su nombre y el medio en el que trabaja, entrecomillando su profesión para aumentar las suspicacias: ‘Lula debería convocar tropas chavistas para reprimir a los bolsonaristas. Los militares brasileños son unos inútiles’”.

En el documento, elaborado por los abogados Juan Ceretta y Juan Williman en representación de Legrand, se señala que Bianchi en el posteo que compartió agregó que “las aseveraciones” realizadas por la periodista de La Diaria “son muy graves”.

Y añadieron: “Ante la respuesta de la denunciante que alertaba a la denunciada que estaba incurriendo en la difusión de información falsa, la denunciada respondió: ‘Yo solamente le di retuit a afirmaciones graves. No afirmé que las haya pronunciado usted. De no ser así aclara y punto. Es simple, muy simple. La publicación de la denunciada tuvo 617 mil reproducciones al lunes 23 de enero a las 12:00, la aclaración de la denunciante que señalaba el carácter falso de la información tuvo 75 mil reproducciones en el mismo período de tiempo, quedando demostrado el alcance ampliamente superior de la información falsa vertida, y dejando en evidencia que el planteo de la denunciada de que ‘se aclara y punto’ y que ‘es simple, muy simple’ no se traslada a la realidad”.

Después de que Fiscalía archivara la denuncia en julio, los representantes legales de Legrand pidieron que la denuncia sea revisada y la Justicia hizo lugar a la solicitud. Ahora deberá actuar otro fiscal distinto.

