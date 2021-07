Justicia define este jueves si da lugar a amparo contra obra inspirada en Operación Océano

Locales

El próximo jueves 29 de julio a las 12.00 se llevará a cabo una audiencia judicial que consiste en determinar si se procede a hacer lugar o desestimar a la acción de amparo presentada contra la obra "Muñecas de piel", inspirada en Operación Océano, por abogadas de la familia de una de las víctimas. Se trata de una víctima que falleció.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron fuentes judiciales a Montevideo Portal este lunes hubo un intento de conciliación con la directora teatral Marianella Morena, que no prosperó.

La obra "Muñecas de piel", se estrena el jueves 29 de Julio en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre con texto y dirección de Marianella Morena. La dramaturgia reúne testimonios reales, entrevistas a fiscales, Interpol, víctimas, formalizados, documentos legales, en un marco performativo musical y teatral.

En caso de hacerse lugar al recurso presentado el estreno podría postergarse.

El periodista Antonio Ladra, que se encarga de la producción periodística de la obra, dijo a Montevideo Portal que "desde el momento en que se está pidiendo el libreto hay un intento de censura previa".

Ladra comentó que "la obra todavía no existe y nadie sabe cuáles son los contenidos, por lo que es peligroso" este recurso presentado. "Es ficción, habla de un tema que es mundial, no entendemos qué es lo que está pasando", agregó.

El periodista señaló que la jueza de Familia María Alejandra Álvez Marquisa intentó "llegar a un acuerdo sobre la base del pedido de que la persona no esté nombrada ni identificada, y no lo está. No hay identificación, no se usan nombres ni imágenes de ninguna víctima o formalizado".

"Lo que hay son actores que hablan sobre el tema, discuten y hacen de. No sé qué es lo que se está pidiendo. El jueves veremos qué pasa, en principio la obra se estrena el jueves. No hay nada que indique que se vaya a censurar", aseguró.

Morena dijo días atrás a Montevideo Portal que en la obra "nunca se mencionan nombres" y se trata de "llevar a la ficción un caso real, basado en investigación, relatos, artículos de prensa que están disponibles públicamente".

Además, cuestionó que se lleve a cabo esta acción de amparo "contra un espectáculo cultural" e hizo referencia a que se busca "censurar a la obra" con este tipo de actos. En ese sentido, señaló que ha habido varios ejemplos de obras que tratan casos reales, sea judiciales, policiales o demás, y se busca mediante la ficción llevar adelante "el mejor producto para el espectador".

Morena sostuvo que se busca "darle otra perspectiva a los espectadores" y se trata "de un trabajo escénico que genera debate de un tema que genera mucha polémica". "Cuanto más elementos aparezcan para hablar de temas que generan incomodidad es bienvenido", explicó.

Por su parte, las abogadas de una de las víctimas difundieron un comunicado expresando su preocupación por "la vulneración de derechos que podría surgir" a partir de la obra. "La adolescente en cuestión falleció y sobre su historia versa esta obra", explican las abogadas.

Además, sostienen que "no se trata de censura ni de promover acciones para que la obra no se realice". "Estamos en absoluto desacuerdo con que se incluyan aspectos directamente relacionados con la víctima y las circunstancias de su muerte, hechos que aún están en plena investigación", agregan.

Por otro lado, señalan que no hay pretensiones económicas, ni de censura, sino prohibir el uso de datos personales de la víctima fallecida con fines comerciales o artísticos.