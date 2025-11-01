Justicia decretó liquidación de República Ganadera y rematarán bienes: cómo sigue el caso

Judiciales

La Justicia decretó la liquidación de la empresa República Ganadera luego de que no se alcanzara la mayoría necesaria para aprobar el convenio de reorganización judicial presentado por sus exdirectores y comenzará el remate y venta de sus bienes.

La resolución fue adoptada por la jueza de concurso María Constanza Farfalla, quien suspendió la junta de acreedores prevista para el 6 de noviembre y ordenó el inicio del proceso de liquidación.

Según consignó El Observador, el informe de la síndico Zamira Ayul detallaba que a 30 de setiembre la cifra de adhesiones al convenio estaba por debajo del mínimo exigido por la Ley de Concursos para la aprobación del plan presentado por la empresa, motivo por el que la magistrada entendió que “no resultaba posible” seguir adelante con ese bosquejo.

El inventario detalla un total de 19.271 animales, entre ellos 9.502 vacas de invernada y cría, 3.358 novillos, 3.358 vaquillonas, 1.555 terneros y 213 toros. Además, la firma cuenta con 12.357 ovinos —ovejas, carneros, corderos y capones— y 271 equinos. Más de 2.700 animales ya habían sido rematados previamente al fallo judicial.

También se rematarán bienes inmuebles. Entre ellos, figura una casa en Carrasco —donde funcionaban las oficinas de la empresa— valuada en unos US$ 630.000, y otro inmueble ubicado en la ciudad de Artigas, con una tasación de aproximadamente US$ 200.000.

El inventario incluye además maquinaria agrícola, implementos y vehículos. Se listan tractores de marcas como New Holland, Massey Ferguson, International Harvester y John Deere; además de una camioneta Renault Oroch, una pickup Fiat Strada, un camión JAC y otro vehículo utilitario, con una valoración conjunta de unos US$ 285.000.

En meses anteriores, el síndico del concurso había informado que la empresa presentaba un déficit patrimonial de unos US$ 85 millones. En paralelo, inversores denunciaron faltantes de ganado y maniobras presuntamente delictivas, en el marco de una causa penal que continúa en investigación contra los exdirectores del fondo, Mauro Mussio y Nicolás Jasidakis.

Antes de la resolución judicial, los responsables de República Ganadera habían presentado a los inversores un plan para recuperar el 100% del capital aportado, propuesta que fue sometida a votación dentro del proceso concursal pero no logró los apoyos necesarios para su aprobación.

