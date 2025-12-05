Justicia confirma prisión para taxista que abusó de una pasajera cuando estaba borracha

Judiciales

El Tribunal de Apelaciones de tercer turno confirmó la sentencia para el taxista de 27 años que, en 2024, obligó a una pasajera de 19 años a practicarle sexo oral luego de llegar al destino que ella le había marcado.

El condenado hizo que la joven se subiera en el asiento delantero y, al arribar a una casa en el Prado de Montevideo, le tomó la cabeza y la obligó a practicarle sexo oral.

Luego, en un video grabado por la cámara de la vivienda, se ve cómo el conductor se limpia y la víctima queda con la cabeza colgando sobre la ventanilla producto del estado de ebriedad que tenía al salir de un local bailable en Las Piedras (Canelones).

Apelaciones confirmó la sentencia inicial de la Justicia, que indica que El joven debe pasar tres años en prisión por cometer un delito de abuso sexual agravado. Entre los testimonios que recoge el documento de segunda instancia, al que tuvo acceso Montevideo Portal, se indica que la investigación recogió testimonios clave que dan cuenta del estado de inconsciencia que tenía la víctima y del que se aprovechó el delincuente.

El dueño de la casa a la que llegó la joven, vivienda que tiempo atrás había sido de su familia y se confundió al marcar esa dirección, dijo que “no estaba en sí” y tenía “la mirada un poco perdida”.

De hecho, el hombre fue quien salió a pagarle al hombre el viaje, quien tras recibir el dinero se fue del lugar. En tanto, la esposa del propietario de la casa indicó que la víctima “no estaba en sus cabales; [...] se acostó en la cama de una persona que no conoce”.

Los médicos que recibieron a la joven en emergencia, horas después de que el taxista cometiera el abuso, comentaron que estaba “fuera de sí” y en “estado de shock”. “No recordaba nada de lo que había pasado”, agregó la doctora.

A su vez, el tribunal argumentó que hay una constatación objetiva del hecho al observar el video donde surge que el “acusado se masturba y toma de la nuca a la joven para atraerla hacia sí”.

