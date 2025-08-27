Justicia archivó denuncia contra exdiputado Sebastián Cal por violencia de género

Judiciales

La Justicia archivó la denuncia por violencia de género contra el exdiputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, que había realizado su expareja.

Según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal, la resolución judicial dejó sin efecto la medida cautelar que le impedían a Cal acercarse a menos de 500 metros de la denunciante durante 180 días.

De todos modos, se había acordado un régimen de visitas a sus hijos, con los que el exdiputado pudo estar en contacto este tiempo.

Cal se encuentra alejado de la actividad política, mientras ejerce su profesión de piloto aviador.

