Justicia archivó denuncia contra exdiputado Sebastián Cal por violencia de género

Montevideo Portal
La Justicia archivó la denuncia por violencia de género contra el exdiputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, que había realizado su expareja.
Según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal, la resolución judicial dejó sin efecto la medida cautelar que le impedían a Cal acercarse a menos de 500 metros de la denunciante durante 180 días.
De todos modos, se había acordado un régimen de visitas a sus hijos, con los que el exdiputado pudo estar en contacto este tiempo.
Cal se encuentra alejado de la actividad política, mientras ejerce su profesión de piloto aviador.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]