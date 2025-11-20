Juntas hasta el final: famosas gemelas bailarinas mueren el mismo día a los 89 años

Curiosidades

Alice y Ellen Kessler, gemelas alemanas que se convirtieron en íconos del entretenimiento en la década de 1950, murieron a los 89 años por suicidio asistido conjunto, informó esta semana la organización de defensa de la muerte digna de la sociedad alemana (DGHS).

Wega Wetzel, vocera de la DGHS, dijo a la cadena noticiosa CNN que las gemelas la contactaron hace aproximadamente un año y se hicieron miembros del colectivo. La organización proporciona acceso a abogados y médicos a las personas que desean acceder a la eutanasia o suicidio asistido.

“El factor decisivo fue probablemente el deseo de morir juntas en una fecha específica”, comentó Wetzel, y agregó que no conocía las razones exactas que dio cada una de las hermanas.

Meses atrás, Alice y Ellen Kessler concedieron una entrevista al diario italiano Corriere della Sera. En esa ocasión, ambas declararon que querían "partir juntas el mismo día". "La idea de que una de nosotras se vaya primero es muy difícil de soportar", dijeron.

Poco después, en una entrevista con el diario alemán Bild, Ellen detalló el deseo de ambas de que sus cenizas fueran depositadas en la misma urna, junto a las de su madre, Elsa, y su perro, Yello.

La muerte asistida, bajo ciertas circunstancias, es legal en Alemania desde que el Tribunal Supremo del país dictaminó en 2020 que un individuo tiene derecho a poner fin a su propia vida y buscar ayuda de otros, siempre que no existan influencias externas.

De niñas, las gemelas asistieron a una escuela de ballet clásico antes de huir de Alemania oriental en 1952 para dedicarse a la danza. Tenían entonces 16 años y se instalaron en Düsseldorf, y para ser autónomas y financieramente independientes, comenzaron a bailar en un teatro de revista.

Poco después, comenzaron sus carreras en el Lido de París, un local conocido por sus espectáculos de cabaret, pero rápidamente trascendieron ese mundo.

Representaron a Alemania en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1959 y aparecieron varias veces en el programa de Ed Sullivan, llegaron incluso a protagonizar la portada de la revista Life. Se codearon con las mayores estrellas de la época, como Fred Astaire, Frank Sinatra, Elvis Presley y Rock Hudson.

Últimamente, las dos hermanas se habían retirado del mundo del espectáculo y vivían al sur de Múnich.