Juntada de therians por primera vez en Uruguay: qué son y dónde fue el encuentro

No hay que tener muchas redes sociales para que, en algún momento, el algoritmo muestre a una persona con máscara de perro, gato, lobo, zorro o de cualquier otro animal. Luego se los puede ver corriendo en cuatro patas, saltando y hasta haciendo tutoriales sobre cómo ser uno de ellos.

Es decir, si cabe la definición, los therians se autoperciben como personas entre humanos y animales. La tendencia ha estado en auge durante los últimos días, sobre todo en Argentina.

Y como no podía ser de otra manera, la moda no tardó en cruzar el Río de la Plata y llegar hasta Uruguay. De esta manera, decenas de personas se juntaron este martes en la plaza Independencia para protagonizar la primera juntada de therians del país.

A través de una cuenta de Instagram, cuya descripción dice “juntada de therians Uruguay”, se convocó para el martes a partir de las 15:00 horas; a partir de ese momento los jóvenes arribaron al centro de la plaza para comenzar a desarrollar el encuentro.

Además de los therians, hubo algunas personas que se acercaron para ver qué pasaba, dado que se podía observar a los jóvenes saltando, corriendo y caminando en cuatro patas. En Argentina pasó lo mismo hace algunas semanas y la juntada se hizo en el barrio Chino de Buenos Aires.

Desde entonces, los therians en Uruguay comenzaron a organizarse a través de diferentes cuentas de TikTok e Instagram.

